Футболист Селезнев опроверг информацию о разрыве контракта с "Кубанью"
21:41, 09 мая 2016Футбол
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Украинский нападающий остается в российском клубе.
Селезнев не разрывал контракт с клубом / РПЛ
Украинский форвард Евгений Селезнев опроверг информацию о том, что он разорвал контракт с краснодарской "Кубанью". Об этом он сказал в интервью изданию "Советский Спорт".
"Правда ли, что я расторг контракт с "Кубанью"? Неправда!", — заявил Селезнев.
30-летний футболист перешел в "Кубань" из днепропетровского "Днепра" в феврале 2016 года. В чемпионате России он провел девять матчей, в которых забил три гола.
Сегодня российские СМИ сообщили, что Селезнев покинул "Кубань" по обоюдному согласию сторон.
Селезнев, как и другие украинские футболисты, выступающие в России, не вызывались в свою национальную сборную на последние товарищеские матчи с Кипром и Уэльсом.
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