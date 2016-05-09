Футболист Селезнев опроверг информацию о разрыве контракта с "Кубанью"

Украинский форвард Евгений Селезнев опроверг информацию о том, что он разорвал контракт с краснодарской "Кубанью". Об этом он сказал в интервью изданию "Советский Спорт".

"Правда ли, что я расторг контракт с "Кубанью"? Неправда!", — заявил Селезнев.

30-летний футболист перешел в "Кубань" из днепропетровского "Днепра" в феврале 2016 года. В чемпионате России он провел девять матчей, в которых забил три гола.

Сегодня российские СМИ сообщили, что Селезнев покинул "Кубань" по обоюдному согласию сторон.

Селезнев, как и другие украинские футболисты, выступающие в России, не вызывались в свою национальную сборную на последние товарищеские матчи с Кипром и Уэльсом.