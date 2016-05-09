Свитолина и Долгополов выбыли из теннисного турнира в Риме

21:16, 09 мая 2016
Футбол
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Украинские спортсмены не смогли преодолеть первый раунд соревнований.

Долгополов проиграл австрийцу Тиму / vz.ua

Украинские теннисисты Элина Свитолина и Александр Долгополов проиграли свое поединки первого раунда на турнире в Риме Internazionali BNL d'Italia.

Свитолина, которая была 15-й сеянной на турнире, в трех сетах проиграла Монике Пуиг из Пуэрто-Рико - 1:6, 6:4, 1:6.

При этом Долгополов также в трех сетах уступил австрийцу Доминику Тиму - 3:6, 6:3, 4:6.

Как сообщал УНИАН, Александр Долгополов на теннисном турнире в Мадриде вылетел на этапе второго раунда.

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