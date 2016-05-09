Украинский футболист Селезнев покинул краснодарскую "Кубань" - СМИ
20:52, 09 мая 2016Футбол
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По сообщения российской прессы, форвард сборной Украины расторг контракт с клубом.
Селезнев покидает "Кубань" / sport-express.ru
Украинский форвард краснодарской "Кубани" Евгений Селезнёв расторг контракт с клубом, сообщает российское издание "Евро-футбол".
Согласно источнику, решение было принято по обоюдному согласию сторон.
30-летний футболист перешел в "Кубань" из днепропетровского "Днепра" в феврале 2016 года. В чемпионате России он провел девять матчей, в которых забил три гола.
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Селезнев, как и другие украинские футболисты, выступающие в России, не вызывались в свою национальную сборную на последние товарищеские матчи с Кипром и Уэльсом.
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