Украинский футболист Селезнев покинул краснодарскую "Кубань" - СМИ

Украинский форвард краснодарской "Кубани" Евгений Селезнёв расторг контракт с клубом, сообщает российское издание "Евро-футбол".

Согласно источнику, решение было принято по обоюдному согласию сторон.

30-летний футболист перешел в "Кубань" из днепропетровского "Днепра" в феврале 2016 года. В чемпионате России он провел девять матчей, в которых забил три гола.

Селезнев, как и другие украинские футболисты, выступающие в России, не вызывались в свою национальную сборную на последние товарищеские матчи с Кипром и Уэльсом.