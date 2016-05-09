Скандал в мадридском "Реале": футболисту запретили говорить на каталонском

После вчерашней победы мадридского "Реала" над "Валенсией" в микст-зоне стадиона произошел лингвистический инцидент с участием вратаря мадридцев Кико Касильи, сообщает El Pais.

Журналист Cataluña Radio задал футболисту вопрос на каталонском языке, но ответить на нем же игрок не смог. Пресс-атташе "Реала" настойчиво порекомендовал голкиперу отвечать только на испанском.

Однако после того, как вокруг инцидента разгорелся скандал, Касилья первый попробовал заступиться за клуб. По его словам, "Реал" никогда не запрещал ему говорить на каталонском, а дело в том, что микст-зоне необходимо говорить лишь на испанском. В то же время, если отдельные журналисты хотят задать вопросы на другом языке, то должны это сделать отдельно.

Отметим, что Касилья является воспитанником мадридского "Реала", но родился в Каталонии и хорошо знает каталонский язык. С 2011-го по 2015-й год он защищал ворота барселонского "Эспаньола".

Как сообщал вчера УНИАН, "Реал" обыграл "Валенсию" о счетом 3:2 и за тур до конца чемпионата Испании продолжает уступать "Барселоне" одно очко в турнирной таблице.