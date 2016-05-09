Футболист Кравец: "Получил в "Штутгарте" большой игровой и жизненный опыт"

Украинский нападающий немецкого "Штутгарта" Артем Кравец считает, что пребывание в Бундеслиге является для него бесценным опытом. Об этом футболист сказал в интервью официальному сайту УЕФА.

"Я понимал, что это один из самых важных этапов в моей карьере, но очень уж хотел сыграть в топовом чемпионате, поэтому когда появился такой шанс, я решил им воспользоваться. Не скажу, что переход складывался легко - я многое сделал, чтобы эта аренда осуществилась. Но я ни о чем не жалею, так как получил большой жизненный и игровой опыт", - заявил Кравец.

При этом, украинец добавил, что надеется помочь "Штутгарту" сохранить место в Бундеслиге. За один тур до конца чемпионата команда Кравца занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

"Мы очень хорошо начали вторую часть сезона, но потом начались сложности, несколько матчей мы провели очень неудачно. Надеюсь, на финише помогу "Штутгарту" остаться в Бундеслиге. Это очень важно для клуба", - подчеркнул Кравец.

Он также отметил, что по окончании чемпионата Германии надеется в составе сборной Украины стать участником Евро-2016.

"Каждый хочет попасть во Францию и сыграть там. Для меня всегда было честью выступать за свою страну и помогать ей. Я горжусь, что родился в Украине. Поэтому мне важно помочь команде, и не имеет значения, сделаю я это в основном составе или со скамейки запасных", - считает футболист.

Артем Кравец был арендован немецким "Штутгартом" из киевского "Динамо" в январе 2016 года. За это время он забил в Бундеслиге лишь один мяч и, как отмечали немецкие СМИ, своей игрой не впечатлил руководство клуба. Летом, после окончания арендного соглашения, Кравец вернется в "Динамо".