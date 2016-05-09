Платини заявил об уходе в отставку с должности президента УЕФА

Мишель Платини заявил об уходе в оставку с поста президента УЕФА после того, как не смог добиться снятия с себя запрета на футбольную деятельность, сообщает The Guardian.

Международный спортивный суд в Лозанне сегодня лишь сократил наказание для француза - если ранее ему было запрещено заниматься футболом в течение шести лет, то теперь этот срок составляет четыре года.

Решение суда является окончательным, так как Лозаннский суд является последней инстанцией в спортивном мире.

"Я принимаю сегодняшнее решение суда, но считаю его глубоко несправедливым. Это решение вынуждает меня пойти в отставку, которая, к тому же, не позволит мне участвовать на следующих выборах президента ФИФА", - говорится в заявлении Платини.

Напомним, изначально Мишель Платини был отстранен от футбола на восемь лет за получение транша от ФИФА в размере двух миллионов швейцарских франков в 2011 году. Позже француз, не признававший своей вины, добился сокращения наказания до шести лет.