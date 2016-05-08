Львовские "Карпаты" перед следующим сезоном сменят главного тренера

Старший тренер львовских "Карпат" Владимир Безубяк по окончании сезона оставит свою должность. Об этом он сообщил после игры с донецким "Шахтером", сообщает Sport Arena.

"Мое будущее обсуждалось накануне сезона. Передо мной поставили четкую задачу - выйти в Лигу Европы, а я ее не выполнил. В невыполнении поставленной задачи есть моя существенная вина, хотя шансы попасть в еврокубки были.

Таким образом, я завершаю работу старшего тренера в "Карпатах". По окончании сезона придет другой тренер. Я работник клуба "Карпаты", а дальше решать руководству. Скажу о себе - я пытался честно выполнять свою работу, но ее итогами сам недоволен", - сказал Безубяк.

Напомним, Безубяк возглавил "Карпаты" в январе 2016 года, сменив у руля команды хорватского специалиста Игоря Йовичевича.