Львовские "Карпаты" перед следующим сезоном сменят главного тренера
Владимир Безубяк больше не будет руководить действиями львовян.
Старший тренер львовских "Карпат" Владимир Безубяк по окончании сезона оставит свою должность. Об этом он сообщил после игры с донецким "Шахтером", сообщает Sport Arena.
"Мое будущее обсуждалось накануне сезона. Передо мной поставили четкую задачу - выйти в Лигу Европы, а я ее не выполнил. В невыполнении поставленной задачи есть моя существенная вина, хотя шансы попасть в еврокубки были.
Таким образом, я завершаю работу старшего тренера в "Карпатах". По окончании сезона придет другой тренер. Я работник клуба "Карпаты", а дальше решать руководству. Скажу о себе - я пытался честно выполнять свою работу, но ее итогами сам недоволен", - сказал Безубяк.
Напомним, Безубяк возглавил "Карпаты" в январе 2016 года, сменив у руля команды хорватского специалиста Игоря Йовичевича.