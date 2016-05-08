УПЛ: "Шахтер" полурезервным составом обыграл "Карпаты"

Донецкий "Шахтер" со счетом 2:1 обыграл львовские "Карпаты" в матче 25-го тура украинской футбольной Премьер-лиги.

Наставник "горняков" Мирча Луческу поставил в основной состав сразу девять игроков, которые не входили в стартовую одиннадцатку на матч Лиги Европы с "Севильей".

Такое решение едва не позволило "Карпатам" выиграть матч или хотя бы добиться ничьей. Уже на 5-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота "оранжево-черных" за игру рукой Сергея Кривцова в своей штрафной площадке, но Олег Голодюк переиграть с "точки" Антона Каниболоцкого не смог.

Но первыми все равно забили именно "Карпаты". На 36-й минуте Густаво Бланко-Лещук, подправил головой мяч в ворота после подачи Игоря Худобяка.

Во втором тайме у "горняков" на поле появились Эдуардо и Марлос, после чего донецкая команда активнее заиграла в нападении. На 65-й минуте Вячеслав Шевчук нанес удар по воротам "Карпат", а Андрей Гитченко, пытаясь перехватить мяч, отправил его в свои ворота - 1:1.

Победный гол был забит за две минуты до конца встречи. Веллингтон Нем и Игорь Пластун боролись в штрафной "Карпат", и после их обоюдного падения арбитр решил назначить второй за игру пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Марлос.

Карпаты (Львов) - Шахтер (Донецк) - 1:2 (1:0)

Голы: Бланко-Лещук (36) - Гитченко (65, в свои ворота), Марлос (88, с пенальти);

К: Мысак, Мирошниченко, Гитченко, Пластун, Костевич, Даушвили, Голодюк (Клец, 59), Ксьонз (Гуцуляк, 81), Худобяк, Кадимян (Кравец, 89), Лещук;

Ш: Каниболоцкий, Кобин, Ордец, Кривцов, Шевчук, Малышев, Дентиньо (Тайсон, 18), Веллингтон Нем, Коваленко, Бернард (Марлос, 61), Феррейра (Эдуардо, 61);

Предупреждения: Даушвили - Кобин;

На 6-й минуте Олег Голодюк ("Карпаты") не реализовал пенальти.