Английская Премьер-лига: ничья "Манчестер Сити" и "Арсенала" обострила борьбу за места в ЛЧ

"Манчестер Сити" сыграл вничью с лондонским "Арсеналом" в центральном матче 37-го тура английской Премьер-лиги. Команды завершили встречу со счетом 2:2.

Таким образом, команда Мануэля Пеллегрини потеряла очки и может по итогам сезона уступить "Манчестер Юнайтед" место в первой четверке турнирной таблицы, которое дает право сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

Для того, чтобы оказаться в Топ-4, "МЮ" достаточно обыграть в оставшихся двух матчах чемпионата лондонский "Вест Хэм" и "Борнмут". "Манчестер Сити" в нынешнем сезоне осталось сыграть лишь один матч - против "Суонси".

Отметим, что вчера "Манчестер Юнайтед" добился победы над "Норвичем" - 1:0.

Манчестер Сити – Арсенал - 2:2 (1:1)

Голы: Агуэро (8), Де Брейне (51) – Жиру (10), Санчес (68)

Норвич - Манчестер Юнайтед - 0:1 (0:0)

Гол: Мата (72)

Лестер - Эвертон - 3:1 (2:0)

Голы: Варди (6, 65, с пенальти), Кинг (33) - Миральяс (88)

Тоттенхэм - Саутгемптон - 1:2 (1:1)

Голы: Сон Хын Мин (16) - Дэвис (31, 72)

Как сообщал УНИАН ранее, чемпионом Англии в сезоне 2015/16 досрочно стал "Лестер Сити", у которого теперь 80 очков в активе.

Далее следуют "Тоттенхэм" (70 очков), "Арсенал" (68), "Манчестер Сити" (65). У "Манчестер Юнайтед" 63 очка и матч запасе.