Президент донецкого "Олимпика" снова побил рекорд Премьер-лиги

Играющий президент донецкого "Олимпика" Владимир Гельзин стал самым возрастным футболистом, когда-либо выходившим на поле в матче украинской Премьер-лиги, сообщает Tribuna.com.

В сегодняшней встрече 25-го тура с днепродзержинской "Сталью" Гельзин вышел на поле в возрасте 42 лет и 253 дней и полностью отыграл первый тайм.

Предыдущий возрастной рекорд также поставил Гельзин. Это случилось 18 октября 2015 года, когда он последний раз появлялся на поле в футболке "Олимпика".

Как сообщал УНИАН, "Олимпик" со счетом 0:2 проиграл в Киеве номинально домашний матч днепродзержинской "Стали".