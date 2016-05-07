Мюнхенская "Бавария" вновь стала чемпионом Германии по футболу
20:19, 07 мая 2016Футбол
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Команда Хосепа Гвардиолы выиграла титул за тур до конца чемпионата.
Reuters
Мюнхенская "Бавария", обыграв сегодня в 33-м туре немецкой Бундеслиги по футболу команду "Ингольштадт", стала чемпионом Германии.
Матч завершился со счетом 2:1, а у "Баварии" оба мяча в первом тайме забил польский нападающий Роберт Левандовски.
Этот триумф стал 26-м в истории мюнхенского клуба и четвертым подряд, начиная с 2013 года. Три из последних четырех титулов выиграл для "Баварии" испанский специалист Хосеп Гвардиола, который по окончании сезона покинет команду.
В следующем сезоне мюнхенцев будет возглавлять итальянский специалист Карло Анчелотти.
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