Мюнхенская "Бавария" вновь стала чемпионом Германии по футболу

Мюнхенская "Бавария", обыграв сегодня в 33-м туре немецкой Бундеслиги по футболу команду "Ингольштадт", стала чемпионом Германии.

Матч завершился со счетом 2:1, а у "Баварии" оба мяча в первом тайме забил польский нападающий Роберт Левандовски.

Этот триумф стал 26-м в истории мюнхенского клуба и четвертым подряд, начиная с 2013 года. Три из последних четырех титулов выиграл для "Баварии" испанский специалист Хосеп Гвардиола, который по окончании сезона покинет команду.

В следующем сезоне мюнхенцев будет возглавлять итальянский специалист Карло Анчелотти.