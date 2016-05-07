Капитан "Днепра" Ротань побил многолетний рекорд клуба
19:54, 07 мая 2016Футбол
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Опытный полузащитник провел больше всего матчей за днепропетровскую команду.
Ротань - новый рекордсмен "Днепра" / dynamo.kiev.ua
Капитан днепропетровского "Днепр" Руслан Ротань побил рекорд своего клуба по количеству проведенных за него матчей.
Сегодня в матче с луцкой Волынью" 34-летний футболист 394-й раз вышел на поле в "бело-голубой" футболке "Днепра", превысив на одну игру достижение игрока команды 1970-х годов Романа Шнейдермана.
Руслан Ротань появился в основом составе "Днепра" в 1999 году, но спустя шесть лет перешел в киевское "Динамо". В 2008-м полузащитник вернулся в Днепропетровск, что и позволило ему оформить рекорд.
Как сообщал УНИАН, сегодня "Днепр" обыграл на выезде луцкую "Волынь" и гарантировал себе третье место в турнирной таблице Премьер-лиги по итогам сезона.
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