Капитан "Днепра" Ротань побил многолетний рекорд клуба

Капитан днепропетровского "Днепр" Руслан Ротань побил рекорд своего клуба по количеству проведенных за него матчей.

Сегодня в матче с луцкой Волынью" 34-летний футболист 394-й раз вышел на поле в "бело-голубой" футболке "Днепра", превысив на одну игру достижение игрока команды 1970-х годов Романа Шнейдермана.

Руслан Ротань появился в основом составе "Днепра" в 1999 году, но спустя шесть лет перешел в киевское "Динамо". В 2008-м полузащитник вернулся в Днепропетровск, что и позволило ему оформить рекорд.

Как сообщал УНИАН, сегодня "Днепр" обыграл на выезде луцкую "Волынь" и гарантировал себе третье место в турнирной таблице Премьер-лиги по итогам сезона.