В харьковском "Металлисте" о своем будущем ничего не знают

Футболисты и тренеры харьковского "Металлиста" не владеют достоверной информацией о будущем клуба. Об этом после сегодняшнего матча с одесским "Черноморцем" сообщил и.о. главного тренера "Металлиста" Александр Призетко, передает Football.ua.

"Будущее "Металлиста"? Оно туманно. Нас никто не собирает, с нами никто не встречается. Мы работаем с командой, никто не приезжает, ничего не объясняет. Так что информацию черпаем из интернета. На 100% мы не знаем, насколько правдива эта информация", - сказал Призетко.

Наставник харьковчан также поблагодарил болельщиков команды, которые в тяжелой ситуации продолжают поддерживать клуб.

"Нам тяжело мотивировать команду, но находим какие-то слова. Мотивируем игроков только словами. Делом клуб, руководство команду не мотивирует. Поэтому спасибо большое пацанам и нашим болельщикам. В этом результате есть львиная доля болельщиков", — считает Призетко.

Как сообщал УНИАН, сегодня "Металлист" одержал минимальную гостевую победу над "Черноморцем".

Ранее стало известно, что Федерация футбола Украины не выдала "Металлисту" аттестат на участие в Премьер-лиге в следующем сезоне. Харьковский клуб подал апелляцию на это решение ФФУ.