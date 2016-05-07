УПЛ: "Ворскла" неожиданно обыграла луганскую "Зарю"

Полтавская "Ворскла" добыла волевую победу в выездном матче 25-го тура украинской Премьер-лиги с луганской "Зарей".

Хозяева забили свой гол на 12-й минуте встречи - Филипп Будковский сильно и с лету отправил мяч в ворота после фланговой передачи парнеров.

Однако "Ворскла" не сдалась и навязала хозяевам тяжелую борьбу, в которой получила сразу семь желтых и одну красную карточку.

Полтавчанам удалось сравнять счет в самом дебюте второго тайма, когда лучше всех во вратарской зоне луганчан разобрался Дмитрий Хлебас. Победный мяч был забит за пять минут до конца встречи - Антон Шиндер заработал и реализовал пенальти.

Заря (Луганск) - Ворскла (Полтава) - 1:2 (1:0)

Голы: Будковский (12) — Хлебас (46), Шиндер (85, с пенальти);

З: Шевченко, Опанасенко, Сиваков, Форстер, Каменюка, Гордиенко (Гречишкин, 73), Чайковский (Танковский, 55), Караваев, Тотовицкий, Петряк (Любенович, 58), Будковский;

В: Непогодов, Сапай, Даллку (Чеснаков, 20), Дитятьев, Симинин, Бартулович (Ребенок, 74), А. Ткачук, Скляр, Хлебас, Коломоец, Шиндер (Довгий, 90+1);

Предупреждения: Каменюка — Сапай, Шиндер, Дитятьев, Коломоец, Скляр, Чеснаков, А. Ткачук;

Удаление: Сапай (87).