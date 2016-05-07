УПЛ: "Александрия" легко выиграла у "Говерлы" и квалифицировалась в Лигу Европы

ФК "Александрия" в матче 25-го тура футбольной Премьер-лиги обыграла со счетом 2:0 ужгородскую "Говерлу".

Исход встречи определился задолго до финального свистка. Первый гол "Александрия" забила на 30-й минуте, когда Станислав Микицей воспользовался сумбуром в штрафной площадке соперника и затолкал мяч в ворота гостей.

В начале второго тайма хозяева удвоили преимущество - Андрей Запорожан реализовал пенальти.

Данная победа позволила "Александрии" гарантировать себе шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги и, как следствие, квалифицироваться в Лигу Европы на следующий сезон.

ФК Александрия - Говерла (Ужгород) - 2:0 (1:0)

Голы: Микицей (30), Запорожан (52, с пенальти);

А: Леванидов, Микицей, Басов, Шендрик, Чеботаев, Кулиш, Дедечко, Запорожан (Банада, 79), Козак (Чорний, 59), Грицук, Пономарь (Леонов, 68);

Говерла: Бабенко, Гончар, Ряшко, Еременко (Иванов, 14), Гей, Гемега, Хоменко, Савченко, Кузык, Тома, Худобяк (Добровольский, 76);

Предупреждения: Запорожан - Ряшко, Худобяк.