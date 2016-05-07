Украина сохранила пять футбольных клубов в еврокубках на следующий сезон

В следующем сезоне Украину в европейских клубных соревнованиях вновь представят пять клубов - два в Лиге чемпионов и три в Лиге Европы.

Это стало возможным благодаря тому, что Украина по итогам еврокампании-2015/16 набрала 9,8 балла и осталась на восьмой позиции в таблице коэффициентов УЕФА.

Данный результат стал четвертым показателем в истории украинского футбола. Лучше украинские клубы выступали лишь в сезонах 2008/09, 2010/11 и 2014/15.

Больше всех очков в текущем сезоне заработал донецкий "Шахтер", который вышел в полуфинал Лиги Европы — 23 балла. У киевского "Динамо", пробившегося в плей-офф Лиги чемпионов - 18 баллов. Днепропетровский "Днепр", луганская "Заря" и полтавская "Ворскла" принесли Украине в таблицу соответственно 5, 2 и 1 очко.

Таким образом, киевское "Динамо" как чемпион Украины в сезоне 2016/17 начнет еврокампанию с группового турнира Лиги чемпионов, а донецкий "Шахтер" в качестве вице-чемпиона страны - с квалификации ЛЧ.

В Лиге Европы сыграет победитель Кубка Украины, а также команды, которые займут 3-4 место по итогам нынешнего чемпионата Украины.