Знаменитый наставник "Челси" готов завершить тренерскую карьеру

Голландский тренер "Челси" Гус Хиддинк заявил, что его работа в лондонском клубе, вероятно, станет последней в его карьере наставника. Об этом сообщает Goal.com.

Таким образом Хиддинк ответил на вопрос о его желании стать в будущем тренером испанской "Валенсии".

"Я не стремлюсь получить работу в "Валенсии". Если они откроют передо мной дверь, я выслушаю, что за ней находится, но скорее всего откажусь от предложения", - сказал Хиддинк.

"Я еще не настолько стар, но если я возьмусь за работу с рассчетом на 3-4 года, то к концу контракта мне будет уже 75 лет. Пришло время сменить сферу деятельности, стать консультантом или что-нибудь в таком роде", - добавил голландец.

69-летний Гус Хиддинк работает главным тренером на протяжении 29 лет. Наиболее значимыми успехами голландца стали победа в Кубке чемпионов с ПСВ "Эйндховен" в 1988-м году, а также четвертое место, которое заняла сборная Южной Кореи под его руководством на чемпионате мира 2002 года.

Также специалист с разными успехами работал в турецком "Фенербахче", испанских "Валенсии", "Реале" и "Бетисе", российском "Анжи". На уровне сборных он возглавлял команды Нидерландов, Австралии и России.

Как сообщал УНИАН, в следующем сезоне главным тренером "Челси" станет Антонио Конте.