"Металлист" вырвал гостевую победу у "Черноморца"

Харьковский "Металлист" обыграл со счетом 1:0 одесский "Черноморец" в матче 25-го тура футбольной Премьер-лиги Украины.

Во встрече, прошедшей с небольшим преимуществом хозяев, единственный мяч был забит в дополнительное время.

Защитник харьковчан Иван Зотько выполнял подачу со штрафного почти с центра поля и отправил мяч за спину голкиперу "Черноморца" Евгению Боровику, который слишком далеко вышел из ворот.

Результат этого матча не повлиял на положение команд в турнирной таблице - "Металлист", как и ранее, находится на 10-м месте, а "Черноморец" - на 11-м.

Черноморец (Одесса) - Металлист (Харьков) - 0:1 (0:0)

Гол: Зотько (90+2);

Ч: Боровик, Татарков, Хочолава, Мартыненко, Азацкий, Кабаев, Ковалец, Калитвинцев, Куценко (Переверза, 74), Коркишко (Сильвио, 88), Барилко (Хобленко, 43);

М: Погорелый, Зубейко, Зотько, Рыжук, Каплиенко, Харатин, Ралюченко, Третьяков (Наполов, 85), Краев, Соболь, Приемов (Родич, 90+4);

Предупреждения: Куценко, Кабаев, Татарков, Калитвинцев - Третьяков, Зотько, Погорелый.