"Шахтер" перенес домашний матч с "Зарей"
13:53, 07 мая 2016Футбол
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Руководство украинской Премьер-лиги разрешило донецкому футбольному клубу "Шахтер" провести домашний матч заключительного тура чемпионата против луганской "Зари" в Запорожье вместо Львова.
"Шахтер" сыграет заключительный матч сезона в Запорожье / shahta.org
Об этом сообщается на сайте украинской Премьер-лиги. Матч состоится 15 мая в 19.30.
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Как сообщал УНИАН, руководство "Шахтера" неоднократно подчеркивало недовольство поддержкой болельщиков «горняков» в домашних встречах на Львовском стадионе. Кроме того, это уже не первый случай, когда "Шахтер" переносит домашние встречи из Львова. Так, в этом сезоне "Шахтер" уже сыграл один домашний матч в Запорожье, а еще один - в Одессе.
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