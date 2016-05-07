"Шахтер" перенес домашний матч с "Зарей"

Об этом сообщается на сайте украинской Премьер-лиги. Матч состоится 15 мая в 19.30.

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Как сообщал УНИАН, руководство "Шахтера" неоднократно подчеркивало недовольство поддержкой болельщиков «горняков» в домашних встречах на Львовском стадионе. Кроме того, это уже не первый случай, когда "Шахтер" переносит домашние встречи из Львова. Так, в этом сезоне "Шахтер" уже сыграл один домашний матч в Запорожье, а еще один - в Одессе.