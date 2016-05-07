Игрок бухарестского "Динамо" умер после потери сознания во время матча

Об этом пишет издание Digisport, передает Дождь.

Издание пишет, что у 26-летнего полузащитника случился кардиогенный шок, из-за которого сердце перестало качать кровь к жизненно-важным органам. После остановки матча врачи почти сразу смогли нащупать пульс Экенга, на две минуты восстановив его сердцебиение.

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Скорая смогла выехать со стадиона спустя почти три минуты после падения Экенга. В машине не было средств помощи, так как она была предназначена только для транспортировки. В больнице полузащитник так и не пришел в сознание.

Представители больницы пока не сделали никаких официальных заявлений.

Инцидент произошел во втором тайме матча Первой румынской футбольной лиги. Экенг вышел на замену и сыграл только семь минут, причем за это время не сталкиваясь с другими игроками.

Патрик Клод Экенг Экенг — камерунский футболист, выступавший за бухарестский клуб «Динамо».