Игрок бухарестского "Динамо" умер после потери сознания во время матча
Полузащитник бухарестского «Динамо» Патрик Экенг умер после того, как потерял сознание во время матча против клуба «Вииторул» чемпионата Румынии.
Об этом пишет издание Digisport, передает Дождь.
Издание пишет, что у 26-летнего полузащитника случился кардиогенный шок, из-за которого сердце перестало качать кровь к жизненно-важным органам. После остановки матча врачи почти сразу смогли нащупать пульс Экенга, на две минуты восстановив его сердцебиение.
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Скорая смогла выехать со стадиона спустя почти три минуты после падения Экенга. В машине не было средств помощи, так как она была предназначена только для транспортировки. В больнице полузащитник так и не пришел в сознание.
Представители больницы пока не сделали никаких официальных заявлений.
Инцидент произошел во втором тайме матча Первой румынской футбольной лиги. Экенг вышел на замену и сыграл только семь минут, причем за это время не сталкиваясь с другими игроками.
Патрик Клод Экенг Экенг — камерунский футболист, выступавший за бухарестский клуб «Динамо».