УПЛ, 25-й тур, "Карпаты" - "Шахтер": видео онлайн-трансляция

Сегодня во Львове проходит заключительный матч 25-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимают на своем поле донецкий "Шахтер".

Встречаются команды, которые занимают в турнирной таблице 7-е и 2-е места, соответственно.

Горняки уже обеспечили себе итоговое 2-е место в таблице (60 очков), в то время как львовяне (27 баллов), продолжают борьбу за итоговое 7-е место.

Матч обещает быть крайне интересным, ведь "Шахтер" будет истощенным после матча Лиги Европы с "Севильей", а "Карпаты" попытаются использовать это в свою пользу.

Первая встреча "Карпат" и "Шахтера" в сезоне 2015-2016 закончилась уверенной победой горняков 3:0. Отличились Эдуардо, Исмаили и Тейшейра.

На котировках букмекерских контор "Шахтер" является явным фаворитом игры. Если на победу "Карпат" ставки принимаются из расчета 3,86 к 1, а на ничью - 3,40 к 1, то на победу "Шахтера" - 1,86 к 1.

Матч "Карпаты" - "Шахтер" начнется во Львове в 19.30.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".