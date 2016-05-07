УПЛ, 25-й тур, "Черноморец" - "Металлист": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Одессе проходит стартовый матч предпоследнего 25-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Черноморец" принимает харьковский "Металлист".

Встречаются команды, которые занимают 11-е и 10-е места в турнирной таблице, соответственно.

И одесситы, и харьковчане по спортивному принципу уже не могут покинуть Премьер-лигу. Их преимущество над занимающими предпоследнее и последнее место в турнирной таблице ужгородской "Говерлой" и уже прекратившим существование запорожским "Металлургом" весьма значительно.

Таким образом, обе команды не решают никаких турнирных задач и поэтому будут играть только за честь клуба.

Матч первого круга закончился ничьей 2:2. За "Металлист" отличились Родич и Приемов, а за "Черноморец" - Смирнов и Коркишко. Кроме того, защитник "Металлиста" Путивцев был удален на 92-й минуте.

На котировках букмекерских контор "Черноморец" является фаворитом. На победу одесситов ставки принимаются из расчета 1,84 к 1, в то время как на ничью - 3,50 к 1, а на победу харьковчан - 3,85 к 1.

Матч "Черноморец" - "Металлист" начнется в Одессе в 14.00.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".