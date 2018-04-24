Яркий след донецкого "Шахтера"

Уступив «Севилье» со счетом 1:3, донецкий «Шахтер» завершил свой путь в Лиге Европы на полуфинальном этапе. Однако, несмотря на неудачу, после игры в Испании донецкая команда не выглядела удрученной. Капитан «горняков» Дарио Срна, олицетворяющий настроение команды, в раздевалке прямо заявил, что его партнеры играли хорошо и не заслуживают порицания. В это же время в Украине множество болельщиков в социальных сетях подбирали лестные эпитеты, чтобы похвалить «горняков» за отличный евросезон.

«Шахтер» проявляет слабости

В противостоянии с «Севильей» дончане не прыгнули выше головы, но и ниже заданной планки ожиданий не опустились. Команда Мирчи Луческу все также демонстрировала, что может здорово выглядеть, исповедуя атакующий стиль игры. Проблема была лишь в том, что такой яркий футбол «горняки» показывали лишь в короткие отрезки времени. По сути, за два матча с андалусийцами, «Шахтер» здорово проводил лишь последние 25-30 минут первых таймов, и именно в эти отрезки игры дончане забили все три гола в данном противостоянии.

Ставка же на контратаки, которая работала в предыдущих матчах Лиги Европы, на этот раз не принесла успеха «горнякам» — то, что может проходить в матчах с командами уровня «Браги», для встреч с «Севильей» уже не годится. Когда «Шахтер» отдавал инициативу и контроль над мячом испанцам, они здорово этим пользовались, создавая моменты у ворот Андрея Пятова. Именно так вчера был забит третий мяч «Севильи» — Мариано воспользовался открытым пространством и издали сильно выстрелил по воротам украинской команды. После этого гола у «Шахтера» не было уже ни физических, ни моральных сил спасти матч.

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Разумеется, будь «горняки» чуть удачливее, исход противостояния решился бы еще во время первого тайма матча на «Арене Львов». Мирча Луческу был прав, когда говорил, что его подопечные могли в домашнем матче обыгрывать соперника со счетом 5:1, но дело в том, что в столь равных футбольных дуэлях слишком многое решают индивидуальные ошибки и лишние эмоции. «Севилья» не позволила «горнякам» разгромить их в первой встрече, а во второй максимально использовала все слабости соперников.

Первый гол «Севильи» — грубая ошибка Максима Малышева. Опорному полузащитнику «Шахтера» в декабре исполнилось 23 года, но в его карьере было минимум матчей на таких шумных стадионах, как «Рамон Санчес Писхуан». Перед бушующей севильской публикой на старте матча стушевались и более опытные игроки донецкой команды, а потому не удивительно, что в ответственный момент Малышев плохо принял мяч, подарив сопернику выход один на один с Андреем Пятовым. Такие ошибки делают молодых футболистов лишь сильнее, и наверняка Малышев исключением не станет.

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Второй гол «Севильи» возник из-за проявления лишних эмоций у «Шахтера» в дебюте второго тайма. После перерыва дончане вышли на поле и сразу же пустились в атаку забивать второй мяч. В эти три минуты «горняки» даже создали два голевых момента, но в игровом запале пропустили контратаку. И вот уже Кевин Гамейро обыгрывает Пятова и отправляет мяч в его ворота. Увы, после этого гола «Шахтер» сломался и больше не смог возобновить град атак на ворота хозяев.

Третий гол «Севильи» был забит при доминировании испанской команды на поле. Как и во львовском матче, «Шахтер», после 60-й минуты, физически подсел, и потому гол Мариано шоком ни для кого не стал. Более того, после третьего гола андалусийцы были гораздо ближе, чтобы отправить в сетку свой четвертый мяч, чем «Шахтер» — второй.

Победная ментальность

По итогам противостояния, «Севилья» доказала, что на данный момент выглядит чуть лучше, чем донецкая команда, но при этом упрекать «оранжево-черных» за неудачу совершенно не стоит. Сложно поспорить, что «Шахтер», в своем нынешнем образце, был далеко не самой сильной командой в истории клуба. Но зато два ключевых условия, необходимых для достижения успеха, дончане выполняли хорошо: речь идет об организации игры и победной ментальности.

Последний аспект наиболее важен для футбольных болельщиков, которые хорошо чувствуют, есть ли у команды характер, чтобы добывать тяжелые победы. В этом плане уход лидера «горняков» Алекса Тейшейры посреди сезона и внедрение в основной состав ряда украинских исполнителей лишь принес команде пользу. Даже во вчерашнем поражении можно отметить самоотверженную игру Максима Малышева, Виктора Коваленко и, особенно, Тараса Степаненко. Также следует отдельно выделить Марлоса, который сейчас показывает лучший футбол в карьере. «Шахтер» вчера действительно сделал все для победы, но, как отметил после матча капитан «горняков» Дарио Срна, хорошее выступление не всегда гарантирует победу.

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Даже вопреки поражению, эта команда оставила за собой значительный след - как минимум, за «украинизацию» состава, как максимум — за очередную попытку объединить страну, вовсю болеющую «за своих». Матчи «Шахтера» против «Севильи» по своей атмосфере напомнили триумфальный для «горняков» 2009-й год. И тогда (во время финала Кубка УЕФА с немецким «Вердером»), и сейчас, парни в оранжево-черных футболках были небезразличны всей Украине.

Алексей Игнатенко