Официально: Ярмоленко, Кучер и Луческу дисквалифицированы

В пятницу, 6 мая, в Доме футбола состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ, на котором был рассмотрен ряд резонансных вопросов. В частности, по ситуации вокруг драки в матче чемпионата Украины "Динамо" - "Шахтер", сообщает пресс-служба ФФУ.

По результатам заседания были приняты следующие решения:

1. Отстранить футболиста ФК «Динамо» Киев А. Ярмоленко от участия в соревнованиях на три матча за агрессивное поведение и обязать перечислить денежный взнос в размере 50 000 гривен.

2. Отстранить футболиста ФК «Шахтер» Донецк А. Кучера от участия в соревнованиях на три матча за агрессивное поведение и обязать перечислить денежный взнос в размере 50 000 гривен.

3. Отстранить главного тренера ФК «Шахтер» Донецк М. Луческу от участия в соревнованиях на один матч и обязать оплатить денежный взнос в размере 2 500 гривен.

4. Запретить Е. Ясковичу любую деятельность, связанную с футболом, в связи с поведением, наносящим вред репутации футбола и использованием футбольных соревнований для вызовов общественной морали. (В 2015 году 25-летний футболист провел в составе сборной "ЛНР" матч против Абхазии.)

Как сообщал УНИАН, во время матча чемпионата Украины между "Шахтером" и "Динамо" (3:0) Тарас Степаненко решил демонстративно отпраздновать третий мяч "горняков" перед сектором ультрас "Динамо".

Футболистам киевского клуба такое поведение игрока "Шахтера" не понравилось, и они затеяли драку. Больше всех в драке отличился Андрей Ярмоленко, который ударил соперника сзади по ногам.

Сразу после игры Степаненко заявил, что его дружба с Ярмоленко закончена.