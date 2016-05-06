Сын Луческу считает, что его отец летом покинет "Шахтер"

Сын главного тренера донецкого "Шахтера" Мирчи Луческу предположил, что ближайшим летом его отец покинет украинский клуб. Об этом Разван Луческу сказал в интервью Dolce Sport.

"Пришел момент расставания с "Шахтером". Не скажу, что отец устал. Я думаю, он больше устанет, если будет сидеть дома. Но, возможно, пришло время расстаться после всех этих 12 лет, которые были удивительным периодом в его жизни", — считает Разван Луческу.

Как ранее сообщал УНИАН, турецкие СМИ считают, что в следующем сезоне Мирча Луческу возглавит стамбульский "Галатасарай".

Разван Луческу, как и его отец, работает главным тренером. Ранее 47-летний специалист возглавлял ряд румынских команд и сборную Румынии, а сейчас тренирует греческий "Ксанти".