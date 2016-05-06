Ярмоленко дисквалифицирован на три матча - СМИ

По решению КДК ФФУ вингер столичного клуба Андрей Ярмоленко получил трехматчевую дисквалификацию и должен уплатить денежный штраф, сообщает «Футбол 1» со ссылкой на свои источники .

Таким образом Андрей наказан за инцидент в матче «Шахтер» - «Динамо». Тогда футболист в неигровом эпизоде ударил оппонента Тараса Степаненко и был удален с поля.

Как сообщал УНИАН, во время матча чемпионата Украины между "Шахтером" и "Динамо" (3:0) Тарас Степаненко решил демонстративно отпраздновать третий мяч "горняков" перед сектором ультрас "Динамо".

Футболистам киевского клуба такое поведение игрока "Шахтера" не понравилось, и они затеяли драку. Больше всех в потасовке отличился Андрей Ярмоленко, который ударил оппонента сзади по ногам.

Сразу после игры Степаненко заявил, что его дружба с Ярмоленко закончена.