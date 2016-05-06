Ярмоленко дисквалифицирован на три матча - СМИ
Также полузащитник киевского "Динамо" уплатит денежный штраф.
По решению КДК ФФУ вингер столичного клуба Андрей Ярмоленко получил трехматчевую дисквалификацию и должен уплатить денежный штраф, сообщает «Футбол 1» со ссылкой на свои источники .
Таким образом Андрей наказан за инцидент в матче «Шахтер» - «Динамо». Тогда футболист в неигровом эпизоде ударил оппонента Тараса Степаненко и был удален с поля.
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Как сообщал УНИАН, во время матча чемпионата Украины между "Шахтером" и "Динамо" (3:0) Тарас Степаненко решил демонстративно отпраздновать третий мяч "горняков" перед сектором ультрас "Динамо".
Футболистам киевского клуба такое поведение игрока "Шахтера" не понравилось, и они затеяли драку. Больше всех в потасовке отличился Андрей Ярмоленко, который ударил оппонента сзади по ногам.
Сразу после игры Степаненко заявил, что его дружба с Ярмоленко закончена.