Нападающий "Шахтера" Эдуардо: "Нам не хватило концентрации"

Бразильский легионер донецкой команды Эдуардо поделился своим мнением об ответном матче 1/2 финала Лиги Европы с «Севильей», сообщает пресс-служба "Шахтера".

– В первую очередь хочу поздравить «Севилью» с победой. Сегодня они ее заслужили. Наверное, нам немного не хватило концентрации. Если в первом тайме мы показывали достаточно хорошую игру, то в начале второго нам забили. Это нас немного обескуражило. Я не говорю, что у нас не было возможности идти вперед и забивать еще, – к сожалению, сделать это не получилось. Третий же гол нас окончательно сломил… Заранее о выходе в стартовом составе я не знал, это всегда решает тренер. В последнее время я достаточно неплохо себя показываю, стараюсь играть в свой футбол. Рад, что сегодня вышел с первых минут и смог себя проявить.

Как сообщал УНИАН, донецкий "Шахтер" проиграл "Севилье" со счетом 1:3 и, уступив по итогам двух матчей 3:5, выбыл из борьбы в Лиге Европы.

В финале Лиги Европы «Севилья» сыграет с «Ливерпулем».