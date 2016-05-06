Тренер "Севильи" Эмери: "Нам надо очень много сделать, чтобы считаться фаворитами в финале"

Главный тренер «Севильи» Унаи Эмери дал комментарий после победы над «Шахтером» и выходом в финал Лиги Европы, сообщает Tribuna.com.

«Очень трудный матч. Серьезный соперник. С нашей стороны было большое желание, и мы показали себя на высоте. Результат почти всегда был на нашей стороне – и это нам помогало. После перерыва надо было просто правильно руководить матчем. У нас было больше контроля, а гол дал нам крылья.

Это особое чувство, особый счастливый день. Но мы должны верить в команду и двигаться вперед. Выиграть финал – это возможность играть в Лиге чемпионов.

Будем ли мы фаворитами? Нам надо очень много сделать, чтобы считаться фаворитами в финале», – сказал Эмери.

Как сообщал УНИАН, донецкий "Шахтер" проиграл "Севилье" со счетом 1:3 и, уступив по итогам двух матчей 3:5, выбыл из борьбы в Лиге Европы.

В финале Лиги Европы «Севилья» сыграет с «Ливерпулем».