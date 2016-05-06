"Динамо" поздравило экс-игрока команды Тремулинаса с победой "Севильи" над "Шахтером"

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) поздравил своего бывшего игрока Бенуа Тремулинаса, выступающего за испанскую "Севилью", с победой над "Шахтером" и выходом в финал Лиги Европы на клубной страничке в Facebook.

"Поздравляем экс-динамовца Бенуа Тремулинаса с победой "Севильи" над "Шахтером" и выходом в финал Лиги Европы", - говорится в сообщении.

Француз Тремулинас выступал за "Динамо" в сезоне 2013/14, проведя в общей сложности за команду 10 матчей.

С лета 2014 года он выступает за "Севилью".

Как сообщал УНИАН, донецкий "Шахтер" проиграл "Севилье" со счетом 1:3 и, уступив по итогам двух матчей 3:5, выбыл из борьбы в Лиге Европы.