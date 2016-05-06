"Динамо" поздравило экс-игрока команды Тремулинаса с победой "Севильи" над "Шахтером"
01:22, 06 мая 2016Футбол
2305
Игрок испанского клуба вместе со своей командой вышел в финал Лиги Европы.
facebook.com/fcdynamoua
Футбольный клуб "Динамо" (Киев) поздравил своего бывшего игрока Бенуа Тремулинаса, выступающего за испанскую "Севилью", с победой над "Шахтером" и выходом в финал Лиги Европы на клубной страничке в Facebook.
"Поздравляем экс-динамовца Бенуа Тремулинаса с победой "Севильи" над "Шахтером" и выходом в финал Лиги Европы", - говорится в сообщении.
Француз Тремулинас выступал за "Динамо" в сезоне 2013/14, проведя в общей сложности за команду 10 матчей.
С лета 2014 года он выступает за "Севилью".
Как сообщал УНИАН, донецкий "Шахтер" проиграл "Севилье" со счетом 1:3 и, уступив по итогам двух матчей 3:5, выбыл из борьбы в Лиге Европы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter