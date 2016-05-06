Луческу: "Мы проиграли противостояние во Львове"

Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу прокомментировал поражение от «Севильи» и вылет из Лиги Европы в эфире телеканала "Футбол 1".

«Как во Львове, так и здесь после первого тайма у меня было ощущение, что мы можем пройти это команду. Но нам не хватило терпения. Мы бросились на «Севилью», вместо того, чтобы контролировать мяч – и привезли себе две контратаки, которые «Севилья» реализовала.

Я доволен всеми ребятами. Тем, как мы играли в Лиге Европы. Мы принесли достаточное количество очков в копилку украинского футбола.

Думаю, что проиграли мы это противостояние не здесь, а во Львове. Тогда в первом тайме мы могли решить исход противостояния.

«Севилья» – опытная команда, она использовала наши ошибки. Сегодня тоже ошибка нашего игрока Малышева привела к тому, что «Севилья» сразу же реализовала свой момент.

Ошибка Малышева вполне объяснима. Ничего страшного в этом не было. Меня больше расстроило то, что мы во втором тайме начали неправильно играть. Мы хотели сразу огорошить соперника, вместо того чтобы контролировать мяч. Было еще много времени.

Сейчас мы создали новую команду. У нас два молодых футболиста стали игроками основного состава – Малышев и Коваленко. Игра команды достаточно агрессивная и зрелищная. Мы играем в атакующий фтубол. Раньше говорили, что у нас в составе играют одни бразильцы, сейчас же у нас просто играют хорошие игроки.

Будущее? Нас ждет очень сложная игра с «Карпатами», потом с «Александрией» в полуфинале кубка. Потом и будем говорить, что будет дальше», – сказал Луческу.

Как сообщал УНИАН, донецкий "Шахтер" проиграл "Севилье" со счетом 1:3 и, уступив по итогам двух матчей 3:5, выбыл из борьбы в Лиге Европы.