Капитан "Шахтера" Срна: "Провели хороший сезон в Европе"

Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна после окончания матча с "Севильей" и прекращения выступлений украинской команды в Лиге Европы, подвел промежуточные итоги сезона в эфире телеканала "Футбол 1".

"Провели хороший сезон в Европе. К сожалению, не добились результата которого хотели. Тяжелый год, тяжелый сезон. Мы играли хорошо, поэтому претензий ни к кому нет.

Спасибо всем болельщикам "Шахтера", со всей Украины, с Донбасса. Каждый из нас может приехать в Украину и сказать, что мы показали свой максимум. К сожалению, играть хорошо - это еще не гарантия, что ты пройдешь дальше.

В начале игры пропустили, в начале второго тайма пропустили. Но все решил третий гол, потому что после второго у нас еще были шансы отыграться".

Как сообщал УНИАН, донецкий "Шахтер" проиграл "Севилье" со счетом 1:3 и, уступив по итогам двух матчей 3:5, выбыл из борьбы в Лиге Европы.