"Ливерпуль" разгромил "Вильярреал" и стал вторым финалистом Лиги Европы

В Ливерпуле завершился ответный матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором "Ливерпуль" принимал испанский "Вильярреал" и выиграл со счетом 3:0. По сумме двух матчей англичане победили с общим счетом 3:1 и вышли в финал второго по значимости еврокубка.

Хозяева поля очень мощно начали матч и уже на 6-й минуте вынудили игрока соперников ошибиться. После прострела Фирминьо в штрафную Бруно Сориано опережает Старриджа и срезает мяч в свои ворота. Долгое время счет был равным по итогам двух матчей (первая игра в Испании также завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев), пока 62-й минуте не забил решающий гол Дэниел Старридж. После отличной комбинации Старридж с 15 метров пробил в нижний угол, реализовав мощное давление "Ливерпуля" на ворота соперника в забитый гол.

Точку в двухматчевом противостоянии поставил гол Адама Лалланы на 81-й минуте. В контратаке англичан Фирминьо промчался по флангу и из пределов штрафной прострелил к линии вратарской, откуда сначала не удалось пробить в касание Коутиньо. Но рядом оказался Лаллана, который спокойно пробил в пустой угол ворот соперника.

Таким образом, "Ливерпуль" вышел в финал, где 18 мая в Базеле (Швейцария) сыграет с другой испанской командой "Севильей".

Ливерпуль (Англия) — Вильярреал (Испания) - 3:0 (1:0)

Голы: Сориано (7, в свои ворота), Старридж (63), Лаллана (81);

Л: Миньоле, Кляйн, Туре, Ловрен, Морено, Джан, Милнер, Коутиньо (Аллен, 82), Фирмино (Бентеке, 89), Лаллана, Старридж (Лейва, 90+2);

В: Ареола, Марио Гаспар, Мусаккьо, Руис, Коста, Дос Сантос (Бонера, 73), Пина (Тригерос, 60), Сориано, Суарес, Солдадо (Адриан, 68), Бакамбу;

Предупреждения: Кляйн — Руис, Солдадо, Суарес;

Удаление: Руис (71).