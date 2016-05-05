"Шахтер" проиграл "Севилье" и выбыл из розыгрыша Лиги Европы

В Севилье завершился матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором "Севилья" выиграла у донецкого "Шахтера" со счетом 3:1 и, победив по сумме двух матчей (5:3) вышла в финал еврокубка.

Судьба двухматчевого противостояния была решена во втором тайме ответного матча.

Хозяева поля на "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье начали игру весьма активно и забили первый гол уже в самом дебюте игры. На 9-й минуте грубейшая ошибка Малышева, потерявшего мяч практически в центре поля, завершилась выходом Кевина Гамейро один на один с Пятовым - француз точно пробил под голкипером дончан.

Впрочем, до конца первого тайма "Шахтер" выровнял не только игру, но и результат. В самой концовке тайма, на 44-й минуте, Марлос ювелирной передачей вывел Эдуардо Да Силву один на один с Сориа и бразилец отправил мяч в сетку - 1:1.

А во втором тайме испанцы показли свое превосходство над донецкой командой. Едва возобновилась игра, как на 47-й минуте "Севилья" провела быструю контратаку, в которой после разрезной передачи Крыховяка на Гамейро тот первым касанием пробросил мяч мимо Пятова, а вторым точно пробил по пустым воротам - 2:1. А на 59-й минуте Мариано принял мяч и красивейшим ударом "положил" его под дальнюю штангу - 3:1.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча,по которой можно проследить за ходом собітий.

Таким образом, дончане прекратили свой путь в Лиге Европы на стадии полуфинала, а испанский клуб сыграет в решающем матче турнира - 18 мая в Базеле (Швейцария).

Севилья (Испания) - Шахтер (Украина) - 3:1 (1:1)

Голы: Гамейро (9, 47), Мариано (59) - Эдуардо (44);

С: Сория, Мариано, Рами, Каррису, Тремулинас (Эскудеро, 74), Коке, Крыховяк, Нзонзи, Витоло, Банега (Кристофоро, 89), Гамейро (Иборра, 83);

Ш: Пятов, Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили, Малышев, Степаненко, Марлос (Веллингтон Нем, 85), Коваленко, Тайсон (Бернард, 77), Эдуардо (Дентиньо, 85);

Предупреждения: Витоло - Марлос, Ракицкий, Кучер, Срна, Эдуардо, Степаненко, Исмаили;

Первый матч - 2:2.