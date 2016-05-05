Капитан "Шахтера" Срна выйдет на поле в стартовом составе в матче с "Севильей"

Опубликованы стартовые составы донецкого "Шахтера" и "Севильи" на матч полуфинала Лиги Европы, где среди прочих значится имя капитана горняков Дарио Срны, сообщает УЕФА.

Место игрока в стартовом составе до последнего момента было под сомнением, так как Срна испытывает большие проблемы с икроножными мышцами.

Хорватский защитник накануне вместе с Александром Гладким и Дентиньо приступил к тренировкам в общей группе "горняков", но тогда сообщалось, что он примет участие в игре лишь если будет уверен, что не усугубит повреждение.

Вместе с тем, Дентиньо попал в число запасных игроков, а Гладкий и вовсе не включен в состав на матч с "Севильей".

"Сыграю, если буду уверен, что ничего не случится, и не будет хуже. Если почувствую, что будет хуже, тогда не буду рисковать, - объяснил Срна. - Что за травма? Повреждение икроножки. Три миллиметра разрыв был. Считаю, что это неважно. Главное, чтобы команда хорошо показала себя".

Как сообщал УНИАН, матч 1/2 финала Лиги Европы "Севилья" - "Шахтер" начнется сегодня в 22.05 по киевскому времени. Игра во Львове завершилась вничью (2:2) и для того, чтобы выходить в финал горнякам необходимо побеждать, либо добиваться крупной ничьей (3:3, 4:4 и т.д.). В случае повторения результата игры во Львове, будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.