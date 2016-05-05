Два экс-игрока "Шахтера" сыграют за сборную Бразилии на Копа Америка

Два бывших футболиста донецкого "Шахтера" попали в финальную заявку сборной Бразилии на Копа Америка. Состав национальной команды сегодня опубликовал официальный сайт Бразильской конфедерации футбола.

В состав из 23 человек попали 13 игроков, выступающих в Европе. Среди них полузащитник немецкой "Баварии" Дуглас Коста и полузащитник лондонского "Челси" Виллиан.

В предварительном списке фигурировали еще два экс-представителя "Шахтера" - Фернандиньо ("Манчестер Сити") и Алекс Тейшейра ("Цзянсу Сунин"), но они на первенство двух континентов не поедут.

Также отметим отсутствие в команде звездных защитников французского "ПСЖ" Тиаго Силвы и Давида Луиса, защитника "Реала" Марсело и форварда "Барселоны" Неймара.

Дуглас Коста выступал за донецкий "Шахтер" в 2010-2015 гг., Виллиан - в 2007-2012 гг.

Копа Америка-2016 пройдет с 3-го по 26-е июня в десяти городах США.