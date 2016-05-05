Юношеская сборная Украины (U-17) сыграла вничью с командой Германии в стартовом матче Евро

В Баку завершился матч первого тура чемпионта Европы по футболу среди юношей до 17 лет, в котором сборная Украины сыграла вничью с командой Германии 2:2.

Украинцы дважды по ходу матча выходили вперед в противостоянии с грозным оппонентом.

Счет на 33-й минуте открыл Денис Янаков. Но, спустя 4 минуты, Яри Отто восстановил равновесие.

В середине второго тайма, на 67-й минуте, Сергей Булеца вновь вывел украинцев вперед. На сей раз немцам потребовалось 7 минут, чтобы восстановить равновесие. на 74-й минуте гол забил Сэм-Фрэнсис Шрек.

Уже в добавленное арбитром время Флориан Баак упустил реальнейшую возможность вырвать победу для сборной Германии. После подачи углового удар головой Баака по воротам оказался неточным.

В другом матче Группы В команда Австрии обыграла команду Боснии и Герцеговины со счетом 2:0.

В чемпионате Европы участвуют 16 команд, которые поделены на 4 группы. По две лучшие команды из каждого квартета выходят в плей-офф, где начиная с 1/4 финала и разыграют звание сильнейшего.

Чемпионат Европы проходит в Азербайджане с 5 по 21 мая.