Киевское "Динамо" вернет своего вратаря, не заигравшего в Дании
14:58, 05 мая 2016Футбол
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Максим Коваль не смог оправдать надежды датского "Оденсе".
Коваль вернется в "Динамо" / od.bk
После окончания сезона 2015/16 украинский вратарь Максим Коваль вернется из датского "Оденсе" в киевское "Динамо", сообщает bold.dk.
Спортивный директор датского клуба Йеспер Хансен напомнил, что летом истекает арендное соглашение по Ковалю с "Динамо", и в Дании не намерены его продлевать.
"Он не совсем оправдал наши ожидания, и поэтому мы должны двигаться вперед", - сказал Хансен о 23-летнем украинском вратаре.
Коваль провел за "Оденсе" 10 матчей, в которых пропустил 19 мячей. Во второй части сезона он проиграл конкуренцию за место в основном составе местному голкиперу Стэну Грютебусту.
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