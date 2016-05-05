Киевское "Динамо" вернет своего вратаря, не заигравшего в Дании

После окончания сезона 2015/16 украинский вратарь Максим Коваль вернется из датского "Оденсе" в киевское "Динамо", сообщает bold.dk.

Спортивный директор датского клуба Йеспер Хансен напомнил, что летом истекает арендное соглашение по Ковалю с "Динамо", и в Дании не намерены его продлевать.

"Он не совсем оправдал наши ожидания, и поэтому мы должны двигаться вперед", - сказал Хансен о 23-летнем украинском вратаре.

Коваль провел за "Оденсе" 10 матчей, в которых пропустил 19 мячей. Во второй части сезона он проиграл конкуренцию за место в основном составе местному голкиперу Стэну Грютебусту.