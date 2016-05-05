Участие Срны в матче с "Севильей" по-прежнему под вопросом

Участие капитана донецкого "Шахтера" Дарио Срны в ответном полуфинальном матче Лиги Европы против Севильи по-прежнему находится под вопросом. Об этом сообщает Sport Arenа, ссылаясь на ТК "Футбол".

"Посмотрим. Во вторник я чувствовал боль, поэтому посмотрим уже в день игры. Проблемы начались после первой игры с "Севильей", — сообщил Срна.

Хорватский защитник вчера вместе с Александром Гладким и Дентиньо приступил к тренировкам в общей группе "горняков", но примет участие в игре лишь если будет уверен, что не усугубит повреждение.

"Сыграю, если буду уверен, что ничего не случится, и не будет хуже. Если почувствую, что будет хуже, тогда не буду рисковать", - объяснил Срна.

"Что за травма? Повреждение икроножки. Три миллиметра разрыв был. Считаю, что это неважно. Главное, чтобы команда хорошо показала себя", — добавил капитан "Шахтера".

Как сообщал УНИАН, три игрока "Шахтера" могут пропустить ответный матч Лиги Европы против "Севильи".