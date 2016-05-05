Сборная Украина сохранила за собой 22-е место в рейтинге ФИФА

Сборная Украины по футболу продолжает находится на 22-м месте в рейтинге ФИФА, сообщает официальный сайт организации.

Команда Михаила Фоменко, как и другие ведущие национальные команды, не проводили матчи в апреле, а потому верхняя часть таблицы осталась без изменений.

Лидирующая пятерка сборных выглядит так же, как и месяц назад - Аргентина, Бельгия, Чили, Колумбия, Германия.

Самые значительные изменения произошли во второй сотне рейтинга. Лучший прогресс продемонстрировала сборная Лаоса, поднявшаяся за шесть позиций вверх, до 176-го места. Серьезнее всех упала команда Кувейта - со 126-го до 140 места.

Как сообщал УНИАН, в марте сборная Украины благодаря победам над Кипром и Уэльсом поднялась сразу на пять позиций рейтинга ФИФА.