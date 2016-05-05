Лига Европы, 1/2 финала, "Севилья" - "Шахтер" 3:1: онлайн-трансляция

Сегодня в Севилье (Испания) проходит ответный матч 1/2 финала Лиги Европы УЕФА, в котором "Севилья" принимает донецкий "Шахтер".

Неделю назад «Севилье» удалось уйти от поражения на «Арене Львов». Подопечные Эмери увезли из Украины результативную ничью - 2:2. Это дает испанской команде небольшое преимущество перед ответной встречей. «Горнякам» необходимо забивать на поле соперника и побеждать, либо играть вничью с крупным счетом (3:3, 4:4 и т.д.). В случае повторения результата матча недельной давности будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.

В минувшее воскресенье «Севилья» минимально уступила на выезде «Эспаньолу» в 36-м туре Примеры. В этом поединке Унаи Эмери выпустил на поле другой набор исполнителей: в стартовом составе не появился ни один игрок, принимавший участие в матче с «Шахтером». Это легко объясняется желанием сохранить силы и настрой футболистов на важнейший полуфинал Лиги Европы.

В то же время, против «горняков» не сыграет Микаэль Крон-Дели, который получил тяжелую травму в первом противостоянии команд во Львове. Также ранее сообщалось об отсутствии Хосе Антонио Рейеса.

В свою очередь, горняки с тремя игроками "основы" в составе, разгромили принципиального соперника в чемпионате Украины - киевское "Динамо" - 3:0.

"Шахтер" и "Севилья" провели 3 матча и все они в основное время закончились со счетом 2:2. В сезоне – 2006/07 после ничьей на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» испанцы выиграли в Донецке в дополнительное время – 3:2. Первый полуфинал нынешнего розыгрыша Лиги Европы победителя не выявил. Общая же разница мячей в противостоянии: 6–7.

Обслуживать нынешний матч в Севилье будет бригада арбитров во главе с Бьорном Кейперсом (Нидерланды).

Матч на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье начнется в 22:05 по киевскому времени.

Прямая ТВ-трансляция на телеканалах «Украина» и «Футбол 1».

Добрый вечер! Мы начинаем!

Стали известны стартовые составы команд:

"Севилья": 31. Сория, 2. Тремулинас, 3. Рами, 4. Крыховяк, 6. Каррису, 23. Коке, 25. Мариано, 15. Н`Зонзи, 19. Банега, 20. Витоло, 9. Гамейро;

Запасные: 1. Рико, 18. Эскудеро, 21. Пареха, 14. Кристофоро, 8. Иборра, 22. Коноплянка, 24. Льоренте;

"Шахтер": 30. Пятов, 33. Срна, 5. Кучер, 44. Ракицкий, 31. Исмаили, 6. Степаненко, 17. Малышев, 74. Коваленко, 11. Марлос, 22. Эдуардо, 28. Тайсон;

Запасные: 32. Каниболоцкий, 14. Кобин, 18. Ордец, 10. Бернард, 7. Веллингтон Нем, 9. Дентиньо, 19. Факундо Феррейра.

- Как видим, капитан "Шахтера" Дарио Срна, несмотря на повреждение, попал в стартовый состав команды. По сравнению с первым матче противостояния во Львове, Луческу сделал лишь одну замену - вместо Факундо Феррейра в основе выйдет хорватско-бразильский форвард Эдуардо.

- А вот Унаи Эмери сделал по сравнению с первым матче две замены - Коноплянка и Эскудеро остались в запасе, а вот Бенуа Тремулинас и Коке попали в старт.

- Команды уже вышли на поле стадиона "Рамон Санчес Писхуан". Очень красивый перфоманс устроили на трибунах испанские болельщики.

- Прослушали команды гимн Лиги Европы, и через пару минут раздастся стартовый свисток.

Матч начался!

1. Ох, какая поддержка сегодня будет у "Севильи". Освистывают игроков "Шахтера" трибуны.

2. Марлос получил по ногам от Крыховяка, но судья решил не начинать матч с выдачи карточек.

3. Активнее в первые минуты выглядят футболисты "Севильи".

4. "Севилья" заработала первый угловой в матче, но опасной подача с корнера не стала.

5. Дальняя передача "горняков" на Эдуардо оказалсь неэффективной - мяч в руках Сории.

6. "Шахтер" по чуть-чуть выбирается на чужую половину поля. Вот Степаненко хотел дальней передачей найти партнера на левом фланге, но отправил мяч в аут.

7. "Шахтер" пока что адаптируется к атмосфере на стадионе, контролируя мяч у своих ворот.

8. Теперь "Севилья" владеет мячом на своей половине поля. "Горняки" не прессингуют.

9. ГОЛ! Гамейро обокрал Максима Малышева, вышел один на один с Андреем Пятовым и отправил мяч в дальний от вратаря угол ворот. 1:0 в пользу "Севильи".

11. Эдуардо и Марлос выходили два в два на ворота "Севильи", но выжали из момента лишь угловой. Подача у Срны вышла неудачной.

12. Пауза в нашей игре, "Севилья" долго разыгрывала свободный удар.

13. После забитого гола испанцы продолжают контолировать мяч. Напомним, "Шахтеру" нужно забивать дважды.

14. Степаненко и Ракицкий остановили опасную фланговую атаку "Севильи". При этом Ракицкий сфолил на Мариано и получил желтую карточку.

16. "Шахтер" пытался провести атаку по правому флангу, но надежно сыграла оборона хозяев, задавившая "горняков" количеством.

17. Теперь по левому флангу разворачивала атаку "Севилья", но Александр Кучер в чистом подкате остановил испанские попытки.

18. Еще один угловой "Севильи" завершился подачей мяча в руки Пятову.

19. Ракицкий делал передачу на Срну, но мяч от Витоло ушел в аут. Захлебнулась атака украинской команды.

20. Кучер грубо сыграл против Гамейро в недалеке от штрафной площадки "Шахтера". Рефери отмечает это событие желтой карточкой.

21. Доктора оказали помощь Гамейро. Француз, разбивший губу, пока что покинул поле.

22. "Севилья" немножко прижала "Шахтер" к своим воротам. Убедительно смотрятся испанцы, чего уж там говорить.

23. А вот и Крыховяк сфолил на Коваленко в центре поля. Тут без карточки.

24. Свой второй уголовой в матче "Шахтер" решил разыграть, после чего Исмаили наносил удар по воротам. Увы, очень неточно.

26. "Севилья" уже прессингует даже Пятова. Вратарь "Шахтера" успел выбить мяч на фланг Дарио Срны, но на хорвате сфолили.

27. Исмаили делал подачу с фланга, но "Севилья" выбила мяч подальше от ворот.

28. Сумбурные действия обеих команд на половине поля "Шахтера" завершились банальным аутом в пользу "Севильи".

29. Очень много мелких фолов сегодня со стороны "Севильи". Теперь сбивали возле кромки поля Коваленко.

30. Банега грубо сыграл против Срна. "Горняки" разыграли штрафной, но до опасности у ворот хозяев дело так и не дошло.

31. Витоло едва не вывел Гамейро на свидание с Пятовым. Благо, Степаненко доиграл эпизод до конца и ликвидировал угрозу. Угловой.

32. Тайсон наносил удар издалека по воротам Сории! Выше ворот.

33. Опять "Шахтер" пытался атаковать, но андулусийцы вынуждают команду Луческу возвращаться на свою половину поля.

34. Дарио Срна остановил опасную контратаку "Севильи", "прочитав" пас Витоло на Гамейро.

35. После подачи с фланга Дарио Срна пытался пробивать головой по воротам "Севильи". Удар не получился, и Сория легко забрал мяч.

36. Исмаили бил по воротам "Севильи", но попал в рядом стоящего Мариано. Угловой.

37. Срна пытался вывести Кучера на ударну.ю позицию, но украинский защитник оказался в офсайде.

38. По чуть-чуть "Шахтер" перехватил инициативу! Вот еще один угловой для "горняков".

39. Опасно! Сория неудачно вышел из ворот, оставив их пустыми. Однако пробить "Шахтеру" так и не удалось.

40. Марлос отдавал опасную передачу на фланг Исмаили, но последний мяч в игре удержать не смог.

41. Степаненко грубо отбирал мяч в своей штрафной, но арбитр решил обойтись без пенальти.

42. Витоло элегантно прошел Срну и собирался выводить Гамейро на свидание с Пятовым, но защита "горняков" прочитала ситуацию.

43. "Севилья" проводила длинную атаку, но до удара дело так и не дошло.

44. ГОООООООООООЛ! Марлос шикарной передачей вывел Эдуардо один на один с вратарем "Севильи". Хорват уверенно разобрался в ситуации - Сория оказался в одном углу, мяч в другом.

45. Марлос сделал удачный проход по правому флангу и сбрасывал мяч под удар Коваленко. Но первым у мяча был Крыховяк.

45+2. "Шахтер" здорово проводит заключительные минуты тайма. Кажется, "горняки" полностью адаптировались к сопернику.

Первый тайм закончен.

Короткий итог первого тайма: "Севилья" ожидаемо начала матч активнее соперника. Андалусийцы сразу же взяли контроль над мячом и забили быстрый гол - Гамейро воспользовался грубой ошибкой в обороне Малышева. Лишь по истечению экватора тайма гости стали перебирать инициативу в свои руки и начали создавать опасность у ворот Сории. Своего "горняки" добились, когда за минуту до перерыва отличился Эдуардо. Тем не менее, счет 1:1 не устраивает "Шахтер", а значит, во втором тайме донетчанам вновь придется атаковать.

Начался второй тайм игры. Пока без замен.

46. "Шахтер" сразу же пустился в атаку. Коваленко здорово пробивал по воротам, но мяч забрал Сория.

47. ГОЛ! Дубль Гамейро. Крыховяк вывел француза на ударную позицию, тот обыграл Пятова и с острого угла отправил мяч в пустые ворота. 2:1.

48. Срна жестко встретил Тремулинаса и получил желтую карточку.

49. Прострел "Севильи" с правого фланга приходит точно в руки Пятову.

51. Крыховяк издали пробивал по воротам Пятова, но голкипер "Шахтера" не сплоховал.

52. "Шахтер" с помощью мелкого паса подобрался к штрафной площадке "Севильи", но до удара дело не дошло.

53. Банега сбил Дарио Срну во время атаки "Шахтера", но свисток арбитра молчит.

55. Банега метров с 25-ти пробивал по воротам Пятова - очень неточно.

56. Снова сбивают Коваленко. Виктор сегодня много времени проводит на газоне.

57. Коке оказался с мячом в штрафной площадке "Шахтера", но не сориентировался в ситуации и потерял возможность забить.

58. Гамейро пробивал через себя в штрафной "горняков". Красиво, но мимо.

59. Гол!Мариано с правого угла штрафной "Шахтера" мощно приложился к мячу и отправил его в дальний от Пятова угол ворот. 3:1, и "Шахтеру" снова нужно забивать два раза.

61. Тарас Степаненко упал после грубой отмашки Тремулинаса. "Севилья" выбила мяч в аут, чтобы Тарасу оказали помощь.

62. Но вместо Тремулинаса желтую карточку за разговоры получает Эдуардо. Домашнее судейство сегодня у нас.

63. "Севилья" продолжает атаковать ворота "Шахтера"...

64. Не получилась атака у "Шахтера", Банега самостоятельно вывел мяч из своей штрафной к центру поля.

66. Фол против Марлоса. Штрафной у гостей.

67. Упал в штрафной "Севильи" Марлос, но фола со стороны испанцев не было. Бразилец даже не спорит.

68. Теперь Исмаили грубо сыграл против Коке. Штрафной у "Севильи", но до ворот "Шахтера" далековато.

69. После подачи первым у мяча в штрафной "Шахтера" был Крыховяк, но мяч после его удара прошел мимо ворот.

70. К сожалению, судя по рисунку игры, "Севилья" гораздо ближе к своему четвертому голу, чем "Шахтер" ко второму.

71. Очередной уголовой "Шахтера" завершается ничем.

72. Первая замена готовится у "Шахтера". Кажется, Факундо Феррейра выйдет.

72. После подачи с фланга очень опасно бил головой Эдуардо - мяч прошел в саантиметрах от штанги.

73. Замена у "Севильи". Серхио Эскудеро выходит вместо Бенуа Тремулинаса.

74. Опасная атака "Севильи" завершается падением Гамейро в штрафной площадке "Шахтера", Арбитр считает, что фола не было.

76. Степаненко жетско обошелся с Мариано и получил желтую карточку.

76. Бернард выходит на поле вместо Тайсона.

77. Тем временем, "Севилья" спокойно контролирует мяч.

79. Не получилась атака у "Шахтера" - Марлос оказался в офсайде.

80. Мало что получается у "Шахтера" в нападении. Похоже, второй гол "Севильи" стал ключевым в противостоянии, а третий - окончательно добил "горняков". Впрочем, 10 минут для того, чтобы забить два гола, у гостей еще есть.

82. Замена. Герой матча Гамейро покидает поле, уступая свое место полузащитнику Иборре.

83. "Севилья" едва не забила четвертый гол. Витоло не разобрался в штрафной "горняков", стал обыгрывать оппонентов и потерял шанс.

84. Двойная замена у Луческу. Эдуардо и Марлос покинули поле, Веллингтон Нем и Дентиньо вышли.

87. Сория выловил мяч после подачи "Шахтера" с фланга.

88. Исмаили пробивал по воротам Сории из-за пределов штрафной - слабо и неточно.

89. Последняя замена в матче. Кристофоро вышел вместо Банеги.

90. Еще одна желтая карточка для "Шахтера". На этот раз фолил Исмаили.

90+1. Три минуты добавил арбитр к основному времени.

90+2. "Севилья" под песни болельщиков контролирует мяч как на своей, так и на чужой половине поля. "Шахтер" особо не возражает.

90+3. Матч закончен.

Вот и все. "Шахтер", проиграв со счетом 1:3, вылетел из Лиги Европы. Тем не менее, несмотря на неудачу, стоит сказать спасибо донетчанам за этот евросезон!

Ну а "Севилья" сыграет в финале Лиги Европы с английским "Ливерпулем".