"Реал" обыграл "Манчестер Сити" и вышел в финал Лиги чемпионов

В Мадриде завершился матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Реал" принимал "Манчестер Сити" и выиграл со счетом 1:0.

С учетом результата первой игры в Манчестере (0:0), в финал вышел "Реал".

Матч в Мадриде прошел с преимуществом испанской команды, которая играла первым номером и постоянно атаковала. Единственный гол в этом матче хозяева поля забили на 20-й минуте. Карвахал отдал передачу в штрафную "горожан" на ход Бэйлу и валлиец с острого угла точно пробил в дальний верхний угол ворот "Сити", прямо под перекладину. При этом мяч по пути в ворота задел ногу стелющегося в подкате Фернандо, на которого защитали автогол.

В оставшееся время "Реал" продолжал давить на ворота соперника, в то время как "Сити" ограничивался контратаками, но так и не смог ничего выудить из своих моментов. Самым опасным оказался штрафной в исполнении де Брюйне с острого угла, однако удар бельгийца оказался неточным. Также опасным был удар Агуэрро с дальней дистанции на 89-й минуте, когда мяч пролетел прямо над перекладиной.

Таким образом, "Реал" выиграл по сумме двух матчей со счетом 1:0.

В финале "Реал" сыграет с другим мадридским клубом "Атлетико", который накануне обыграл по сумме двух матчей немецкую "Баварию" из Мюнхена.

Реал (Испания) – Манчестер Сити (Англия) - 1:0 (1:0)

Гол: Фернандо (20, в свои ворота)

Р: Навас, Карвахаль, Рамос, Пепе, Марсело, Иско (Хамес, 67), Кроос, Модрич (Ковачич, 88), Бэйл, Хесе (Васкес, 56), Роналду;

МС: Харт, Санья, Отаменди, Компани (Мангала, 10), Клиши, Фернандо, Фернандиньо, Туре (Стерлинг, 61), Навас (Ихеаначо, 69), Де Брайне, Агуэро;

Предупреждения: Васкес - Де Брюйне, Фернандо;

Первый матч - 0:0.