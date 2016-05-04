Европол: Русская мафия проникла в футбольные клубы
Полиция Португалии и сотрудники полицейской службы ЕС - Европола - заявили, что раскрыли ячейку влиятельной группировки русской мафии, которая, вероятно, «отмывает» деньги через европейские футбольные клубы.
Об этом сообщает Радио Свобода.
В заявлении Европола, опубликованном 4 мая, говорится, что эта группировка, оказывая финансовую поддержку клубам, устанавливала контроль над ними, и впоследствии могла «отмывать» деньги через трансферы игроков.
Накануне в Португалии провели обыски в нескольких футбольных клубах. Это произошло в рамках расследования дела об отмывании средств и возможной причастности к этому российского криминалитета.
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Прокуратура Португалии 3 мая сообщила, что обыски провели в офисах 22 клубов, в том числе лиссабонских Benfica и Sporting.
Источник в полиции сообщил Reuters, что в центре расследования клуб Uniao de Leiria, владельцем которого является российский бизнесмен Александр Толстиков.