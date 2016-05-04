Европол: Русская мафия проникла в футбольные клубы

Об этом сообщает Радио Свобода.

В заявлении Европола, опубликованном 4 мая, говорится, что эта группировка, оказывая финансовую поддержку клубам, устанавливала контроль над ними, и впоследствии могла «отмывать» деньги через трансферы игроков.

Накануне в Португалии провели обыски в нескольких футбольных клубах. Это произошло в рамках расследования дела об отмывании средств и возможной причастности к этому российского криминалитета.

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Прокуратура Португалии 3 мая сообщила, что обыски провели в офисах 22 клубов, в том числе лиссабонских Benfica и Sporting.

Источник в полиции сообщил Reuters, что в центре расследования клуб Uniao de Leiria, владельцем которого является российский бизнесмен Александр Толстиков.