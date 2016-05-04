Тренер "Севильи" Эмери: "Это самый сильный "Шахтер"

Наставник "Севильи" Унаи Эмери особо похвалил "Шахтер" на традиционной пресс-конференции накануне второго матча между командами в полуфинале Лиги Европы, сообщает Спортарена.

«Манера игры Шахтера очень тяжелая и неприятная, — сказал Эмери на слова, что Горняки переиграли его команду в первом матче. — Мы обязательно должны прибавить по сравнению с предыдущим матчем, чтобы добиться необходимого результата. Игроки сами это знают без напоминания».

«Мы ни в коем случае не смотрим на Шахтер свысока. При таком подходе нас ждет просто катастрофа. Силы команд практически равны. Шахтер обязательно захочет сыграть в свою игру, но мы должны постараться предложить свой футбол».

«Шахтер имеет отличную команду с сильным подбором исполнителей. У них есть все шансы победить. Не следует забывать и тренера с огромным опытом. Думаю, нынешний Шахтер — сильнее, чем когда-либо. Но у нас есть 90 минут доказать, что мы лучше».

Как сообщал УНИАН, матч 1/2 финала Лиги Европы "Севилья" - "Шахтер" начнется в четверг, 5 мая, в 22.05 по киевскому времени. Игра во Львове завершилась вничью (2:2) и для того, чтобы выходить в финал горнякам необходимо побеждать, либо добиваться крупной ничьей (3:3, 4:4 и т.д.). В случае повторения результата игры во Львове, будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.