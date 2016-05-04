КДК ФФУ рассмотрит скандальные эпизоды матча "Шахтер" — "Динамо" в пятницу

Финишная черта под скандальной дракой в матче Премьер-лиги "Шахтер" - "Динамо" будет подведена уже 6 мая на очередном заседании Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ, сообщает Спортарена.

По данным издания, все дисциплинарные решения будут приниматься либо в ближайшую пятницу, 6 мая, либо, если возникнет необходимость, 13 мая.

На данный момент в ФФУ ожидают рапорта главного арбитра встречи Юрия Можаровского — этот документ должен поступить в КДК в среду, 4 мая. Отталкиваясь от данных рапорта, а также анализируя видео инцидента, комитет вынесет свое решение по дисквалификации футболистов Андрея Ярмоленко и Александра Кучера, а также тренера Мирчи Луческу. В любом случае, все трое автоматически пропускают следующий тур чемпионата, однако наказание КДК может касаться дисквалификации на два и более поединка.

Высока вероятность того, что для более качественного изучения вопроса КДК запросит дополнительные рапорты арбитра с более детальными описаниями всех действий удаленных игроков и тренера. Именно в этом случае рассмотрение дела может затянуться на одну неделю.

Также один матч пропустит и Тарас Степаненко, так как он получил не прямую красную карточку, а две желтых. Но дополнительно наказывать Степаненко КДК не собирается.

Как сообщал УНИАН, во время матча чемпионата Украины между "Шахтером" и "Динамо" (3:0) Тарас Степаненко решил демонстративно отпраздновать третий мяч "горняков" перед сектором ультрас "Динамо".

Футболистам киевского клуба такое поведение игрока "Шахтера" не понравилось, и они затеяли драку. Больше всех в потасовке отличился Андрей Ярмоленко, который ударил оппонента сзади но ногам.