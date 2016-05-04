Фоменко: "На Евро-2016 вижу и Ярмоленко, и Степаненко в заявке сборной Украины"

Главный тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко во время Евро-2016 рассчитывает как на форварда "Динамо" Андрея Ярмоленко, так и на полузащитника "Шахтера" Тараса Степаненко. Об он сообщил в интервью газете "Сегодня".

"Оставить Ярмоленко и Степаненко вне сборной? Нет. Если все будут живы-здоровы, и Андрея, и Тараса я вижу в списке 23 человек для участия в Евро-2016", - сказал наставник украинцев.

Он также выразил надежду, что в течение трех недель до начала сборов национальной команды степень конфликта между футболистами станет меньше.

"Мне сейчас все задают один и тот же вопрос: "Что вы собираетесь делать?". А мне хочется ответить на него своим вопросом: "А что вы предложите? Какой видите выход?"

Безусловно, партнеры по сборной, я уж не говорю о товарищах, так вести себя не должны. Но раз это произошло, будем искать какие-то пути и методы к примирению. Да они и сами все понимают и не думаю, что перенесут свой конфликт и в сборную. До 22 мая, когда соберемся вместе, еще три недели. Надеюсь, это тот случай, когда время лечит", - сказал Фоменко.

Как сообщал УНИАН, во время матча чемпионата Украины между "Шахтером" и "Динамо" (3:0) Тарас Степаненко решил демонстративно отпраздновать третий мяч "горняков" перед сектором ультрас "Динамо".

Футболистам киевского клуба такое поведение игрока "Шахтера" не понравилось, и они затеяли драку. Больше всех в потасовке отличился Андрей Ярмоленко, который ударил оппонента сзади по ногам.

Сразу после игры Степаненко заявил, что его дружба с Ярмоленко закончена.