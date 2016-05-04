После вылета из Лиги чемпионов Гвардиола резюмировал свою работу в мюнхенской "Баварии"

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Хосеп Гвардиола после вылета из Лиги чемпионов от мадридского "Атлетико" заявил, что его команда продемонстрировала свой максимум в противостоянии с испанцами. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

"Мои поздравления "Атлетико". Это был хороший матч. Уверен, что во всей Европе насладились этой игрой. Мы сделали все, что могли. Горжусь своими подопечными. Эту команду ждет блестящее будущее", - заявил испанский специалист.

Он добавил, что в течение трех лет в Мюнхене отдавал "Баварии" все свои силы.

"Моей целью была победа в Лиге чемпионов с "Баварией", и мы играли настолько хорошо, насколько могли. Я очень доволен временем, проведенным здесь. Я получил огромное удовольствие. Титулы - это просто статистика. Но я могу заверить вас, что отдал всего себя этой команде. Я тяжело работал, чтобы адаптироваться в Бундеслиге и сделать своих игроков лучше. Я ни о чем не жалею", - подчеркнул Гвардиола.

Напомним, Хосеп Гвардиола руководит "Баварией" с 2014 года. За это время он трижды выводил команду в полуфинал Лиги чемпионов, но неизменно покидал турнир на этой стадии.

В следующем сезоне главным тренером "Баварии" станет итальянец Карло Анчелотти, а Гвардиола будет работать с английским "Манчестер Сити".

Как сообщал УНИАН, вчера в ответном полуфинале Лиги чемпионов "Бавария" обыграла "Атлетико" со счетом 2:1, но по сумме двух матчей вылетела из розыгрыша турнира.