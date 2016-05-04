Ярмоленко попал в сферу интересов английского "Лестера" - СМИ

Приобретение нападающего киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко является одной из целью "Лестера" во время будущего летнего межсезонья. Об этом сообщает calciomercatoweb.it.

По мнению издания, Ярмоленко будет счастлив перейти в команду, которая в прошлый понедельник досрочно стала победителем английской Премьер-лиги. Вероятная стоимость футболиста, контракт которого с "Динамо" истекает в 2020 году, оценивается в 25 миллионов евро.

Отмечается, что в следующем сезоне наставник "Лестера" Клаудио Раньери желает сформировать атакующий треугольник, в который войдут Рияд Марез, Джейми Варди и Андрей Ярмоленко.

Как сообщал УНИАН, в предыдущий понедельник "Лестер Сити" впервые в своей истории стал чемпионом английской Премьер-лиги. После завоевания титула Клаудио Раньери заявил, что задача команды в следующем сезоне - занять место в первой десятке турнирной таблицы чемпионата.