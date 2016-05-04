Хавбек "Севильи" Витоло: Мы готовы остановить атаки "Шахтера"

Полузащитник "Севильи" Витоло поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против "Шахтера", сообщает UA-Football со ссылкой на официальный сайт "Севильи".

"Севилья с первых минут должна идти вперед. У Шахтера есть хорошие игроки, такие как Тайсон и Марлос, но мы готовы остановить их атаки. Я полностью восстановился от повреждения, благодаря врачам и физиотерапевтам. Считаю, что хорошо готов физически к поединку с "Шахтером", - отметил Витоло.

Как сообщал УНИАН, матч 1/2 финала Лиги Европы "Севилья" - "Шахтер" начнется в четверг, 5 мая, в 22.05 по киевскому времени. Игра во Львове завершилась вничью (2:2) и для того, чтобы выходить в финал горнякам необходимо побеждать, либо добиваться крупной ничьей (3:3, 4:4 и т.д.). В случае повторения результата игры во Львове, будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.