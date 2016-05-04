Маркевич про ссору Ярмоленко и Степаненко: Стыдно было на все это смотреть

Наставник днепропетровского "Днепра" Мирон Маркевич, лично присутствовавший на воскресном матче УПЛ "Шахтер" - "Динамо", прокомментировал скандальную драку с участием игроков сборной Украины Тараса Степаненко и Андрея Ярмоленко, сообщает "Сегодня".

"Стыдно было на все это смотреть. Не только в Украине это видели, но и в Европе. А ведь эти футболисты хотят там выступать. Как теперь Степаненко с Ярмоленко играть в сборной? Как-как... (повышает голос Маркевич). Надо примириться, причем не просто так, формально, а по-настоящему. Потому что за ними стоит целая страна. От того, как они сыграют на Евро, будет зависеть настроение наших людей и вообще - имидж Украины. Нужно извиниться при всех, пожать друг другу руки... А свой гонор пусть засунут сами знаете куда.... Не вызывать Ярмоленко в сборную? У нас не так много классных футболистов, чтобы ими разбрасываться. Уверен, они помирятся", - подытожил Маркевич.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье во Львове донецкий "Шахтер" обыграл в матче чемпионата Украины киевское "Динамо" со счетом 3:0. Игра запомнилась, в том числе, дракой футболистов обеих команд.