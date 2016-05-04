Симеоне: "Бавария" - самый сильный соперник, с кем мне приходилось встречаться"

Мюнхенская "Бавария" была самым сильным соперником, с которым мадридскому "Атлетико" приходилось встречаться в последние годы. Такое мнение выразил главный тренер испанской команды Диего Симеоне после того, как его подопечные вышли в финал Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

"Сегодня мы играли против самого сильного соперника, с кем мне приходилось встречаться за всю карьеру. Особенно это касается первого тайма. Я в прямом смысле влюбился в то, что наблюдал на поле, ведь и моя команда играла отменно. Мы справились с давлением и забили, пусть даже сделать это было очень трудно. Мы сотворили невероятное. Обыграли уже два из трех ведущих клубов Европы", - заявил Симеоне, чья команда выбила в четвертьфинале турнира "Барселону" и в полуфинале "Баварию".

Аргентинский специалист добавил, что гордится своими исполнителями, а успех "Атлетико" продиктован тем, что мадридцы постоянно развиваются.

"Я горжусь своими игроками и тем, как они работали на поле. Наш сегодняшний соперник был невероятно силен. Мы же старались использовать свои сильные стороны и тот футбол, который мы умеем показывать и который нам позволяли показывать с имеющимся у нас подбором игроков. Теперь у нас есть шанс выиграть финал, к которому мы подготовимся как можно лучше. А там поглядим, насколько будет возможна победа.

Мы не случайно так хорошо выступаем - мы развиваемся как команда. У нас много молодых игроков, это заслуга клуба. Футболисты привыкают к стилю команды. Мы любим нашу манеру игры. Теперь мы в финале и хотим выиграть его тоже", - заявил Симеоне.

Напомним, Диего Симеоне возглавляет мадридский "Атлетико" с 2011 года. За это время команда успела по одному разу выиграть чемпионат Испании, кубок Испании, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА, а также сыграть в финале Лиги чемпионов.

Как сообщал УНИАН, вчера "Атлетико" проиграл в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов мюнхенской "Баварии", но по сумме двух встреч вышел в финал турнира.